البابا: أفريقيا لديها كل ما تحتاجه لخط مسارات مستقبلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال البابا فرنسيس “ننظر إلى أفريقيا بثقة كبيرة لأن لديها كل ما تحتاجه لتكون قارة قادرة على تحديد مسارات مستقبلية”.

ونوه البابا، لدى استقباله الخميس في القصر الرسولي في الفاتيكان وفدا من (المؤسسة الدولية أديان ومجتمعات)، بأنه لا يشير فقط إلى “الموارد المعدنية الكبيرة والتقدم الاقتصادي وعمليات السلام، إنما وقبل كل شيء إلى الموارد التربوية: قيم التربية التقليدية الأفريقية وخصوصا قيم الضيافة والاستقبال والتضامن، وهي قيم تندرج تماما في الميثاق التربوي”.

وأشار البابا، لدى لقائه مع أعضاء الوفد، مسلطا الضوء على الميثاق التربوي الأفريقي إلى أن “باستطاعتهم الاعتماد على تأمل العديد من الفلاسفة والمربين الأفارقة، والاقتداء أيضا بمثل العديد من المربين الإرساليين، ورجال الدولة المربين”، مذكِّرا على سبيل المثال بـ”نلسون مانديلا الذي وفي بلده الذي قمعه الأبرتهايد، أعاد بناء الوحدة بين مختلف الأعراق من خلال المصالحة والتربية وشدد على أن التربية هي الوسيلة الأقوى التي يمكن استخدامها لتغيير العالم”، حسبما نقل عنه الموقع الإعلامي للفاتيكان.