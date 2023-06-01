تاياني يأمل انضمام السويد للناتو في قمة فيلنيوس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن الامل بحصول السويد على الضوء الأخضر من برلماني تركيا وهنغاريا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تصريح من أوسلو على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو “لقد أعربنا جميعًا عن دعمنا الكبير لانضمام السويد. نأمل أن يحدث ذلك في (قمة) فيلنيوس” للحلف المقررة في 11-13 تموز/يوليو القادم.

وأضاف أن “الأمين العام (يانس ستولتنبرغ) قال إنه سيذهب إلى تركيا لفك العقدة الأخيرة مع (الرئيس طيب رجب) أردوغان حتى تتمكن السويد من الانضمام خلال قمة فيلنيوس”.

وكان ستولتنبرغ قد أعلن صباح الخميس أنه يعمل “بجد لضمان اكتمال انضمام السويد إلى الناتو في أقرب وقت ممكن”، وأنه سيسافر إلى تركيا “في المستقبل القريب”. كما رحب الأمين العام بدخول قوانين “مكافحة الإرهاب الجديدة” في السويد حيز التنفيذ اليوم، وهذا يدل على أنها “قد نفذت ما التزمت به بموجب المذكرة الثلاثية المبرمة العام الماضي في مدريد” ويبرهن على أن “انضمام السويد السريع سيسهم في أمن الحلف”.