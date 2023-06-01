دعم أوكرانيا على طاولة لقاء لبلينكن مع نظراء أوروبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن-عقد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن اجتماعا مشتركا الخميس مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي ونظيرتيه الفرنسية كاثرين كولونا والألمانية أنالينا بيربوك.

وحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر، فإن الاجتماع الرباعي الذي جرى على هامش اجتماع رؤساء دبلوماسية الدول الأعضاء في حلف شمال الاطلسي (الناتو) في أوسلو، “استعرض الدعم الدائم لأوكرانيا بينما تواصل الدفاع عن نفسها ضد الحرب العدوانية الوحشية التي تشنها عليها روسيا”.

وأشار بلينكن إلى أهمية “استمرار التعاون الوثيق لتعزيز الأهداف المشتركة للسلام والاستقرار والازدهار في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها، لتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد”، معربا عن “قلق الولايات المتحدة بشأن التصعيد النووي الإيراني”.