إيطاليا تعرض على النمسا موقفها بشأن مقترح ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية عن مكالمة هاتفية جرت الخميس بين وزير الداخلية ماتّيو بيانتيدوزي ونظيره النمساوي غيرهارد كارنر، في ضوء مجلس العدل والشؤون الداخلية المقرر عقده الأسبوع المقبل في لوكسمبورغ.

وحسب المذكرة عن وزارة الداخلية الإيطالية، فإن الاتصال الهاتفي كان حول القضايا المتعلقة بمقترح ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، وكان مناسبة مفيدة للتأكيد على الموقف الإيطالي في المفاوضات الجارية”، الذي “لا يؤيد فرضية إعادة التوطين” اللاجئين في دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي “في ضوء فشل الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السابقة في حزيران/يونيو الماضي، ولا أشكال التعويض الاقتصادي (لتلك الدول) التي تعتبر غير ناجحة بنفس القدر”.

وأشارت إلى أن الخط التفاوضي للحكومة الإيطالية، الذي عرضه الوزير على نظيره النمساوي يتمثل “في المقام الأول بمبادرات تهدف إلى منع المغادرات (للمهاجرين) وزيادة عمليات الإعادة إلى الوطن، عبر تعزيز اتفاقيات التعاون الثنائي التي أبرمتها إيطاليا أيضًا على المستوى الأوروبي”.