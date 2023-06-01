رئيس إيطاليا يدعو “لسلام عادل” بين أوكرانيا وروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتّاريلا إلى أنه في إطار “محاولات تحديد مسارات حوار لتحقيق السلام” بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا”، فإن “مبادئ التضامن والعدالة التي يجب أن توحد الشعوب تتطلب البحث عن سلام عادل وليس سلام يدفع ضريبته أولئك الذين تعرضوا للهجوم”.

وقال ماتاريلا، بمناسبة الحفل الموسيقي الذي أقيم للسلك الدبلوماسي عشية عيد الجمهورية الإيطالية الذي يوافق غدا الجمعة 2 حزيران/يونيو، إن “الدستور الجمهوري هو وليد خلاص من تجارب مأساوية للديكتاتورية والحرب العالمية الثانية ولنبذ الحرب كأداة لتسوية الخلافات”.

وأردف رأس الدولة الإيطالية: “يمثل العدوان غير المقبول من جانب الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا إنكاراً وحشيًا وواضحًا لهذا المبدأ الحاضر اليوم والذي نشعر أنا بحاجة شديدة إليه”.