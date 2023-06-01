دبلوماسي إيطالي: رقم قياسي للتبادل التجاري مع قطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الدوحة/روما- أشار دبلوماسي إيطالي إلى أن حجم التبادل التجاري بين بلاده ودولة قطر حقق رقما قياسيا في عام 2022 حيث بلغ حوالي 8 مليارات يورو، مسجلا زيادة تجاوزت 141% مقارنة بعام 2021.

وأكد السفير الإيطالي لدى قطر باولو توسكي، خلال احتفالات عيد الجمهورية الإيطالية بالدوحة الذي يوافق يوم غد الجمعة 2 حزيران/يونيو، بحضور وزير التجارة والصناعة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، أن بيانات الأشهر الأولى من عام 2023 “تؤكد بل وتعزز” نمو العلاقات التجارية بين روما والدوحة.

ولفت الدبلوماسي إلى أنه “على وجه الخصوص، شهدت الصادرات الإيطالية إلى قطر زيادة تجاوزت نسبة 54% في عام 2022″، وبفضل ذلك عززت إيطاليا مكانتها في ترتيب الدول الموردة لدولة قطر، حيث حصلت على “المركز الرابع على المستوى العالمي والمرتبة الأولى أوروبيا”.

وتشكل السفن والقوارب وأنظمة الدفاع والآلات والمعدات الإلكترونية والأزياء والمواد الغذائية أهم الصادرات الإيطالية إلى قطر، بينما تشتري إيطاليا بشكل أساسي الغاز الطبيعي والمنتجات الكيماوية من الدوحة.