ميلوني: أبلغت الرئيس سعيد عن جهودنا للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تونس العاصمة/روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إنها أبلغت الرئيس التونسي قيس سعيد عن “الجهود التي يبذلها بلد صديق مثل إيطاليا لمحاولة التوصل إلى نتيجة إيجابية للاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي”، بشأن المفاوضات المتعثرة لحصول البلد بالشمال الافريقي على قرض تبلغ قيمته الإجمالية 1.9 مليار دولار أميركي.

وشددت ميلوني في تصريحات للإعلام بعد ظهر الثلاثاء، في اعقاب الاجتماع الذي جرى بالقصر الرئاسي بتونس العاصمة ودام حوالي ساعة و45 دقيقة، على أن الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي “يظل أساسياً لتعزيز اقتصاد البلاد وتعافيها بالكامل”.