ايطاليا: على الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه لتونس ضد الهجرة غير النظامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تونس ـ أكدت ايطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، أنه “على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضاً، كانت إيطاليا هي المتحدث الرسمي باسم نهج ملموس لزيادة الدعم لتونس في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية”.

وفي تصريحات بعد اختتام اللقاء الذي جمعها والرئيس التونسي قيس سعيد، في تونس العاصمة، الثلاثاء، قالت ميلوني، إن بلادها “دعت أيضاً من أجل إعداد حزمة دعم متكاملة، تمويل وفرص كبيرة يتم توفيرها، وتعمل بروكسل عليها”.

وتابعت رئيسة الحكومة: “أنا ممتنة للغاية للمفوضية الأوروبية للعمل المنجز”، وكذلك “للتعجيل بتنفيذ هذه الحزمة، لقد أبديت للرئيس سعيد رغبتي بالعودة إلى هنا قريباً، كذلك برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين”.