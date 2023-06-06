ميلوني: التعاون مع تونس بمجال الطاقة تعزز بفضل مشروع الربط الكهربائي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تونس العاصمة/روما-أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى أن “التعاون في مسائل الطاقة” بين إيطاليا وتونس “يتعزز بفضل مشروع الربط الكهربائي البحري (Elmed)”، الذي وافق الاتحاد الأوروبي مؤخرا على تمويله بـ307 مليون يورو.

ونوهت ميلوني، في تصريحات للإعلام بعد لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد بأن “إيطاليا قامت بعمل مهم في هذا الشأن لضمان التمويل” من الاتحاد الأوروبي.

وحسب رئيسة الوزراء، فإن مشروع الربط الكهربائي البحري “أصبح بنية تحتية استراتيجية تزيد من ربط مصير بلدينا” مما يسمح لروما وتونس “بأن تصبحا مركزين لإمداد الطاقة لأوروبا والدول الأفريقية”.