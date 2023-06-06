إيطاليا: قلق من ناحية الهجرة في الأشهر المقبلة وتعزيز التعاون مع تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تونس ـ أعربت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، عن “القلق”، من ناحية تدفقات الهجرة في الأشهر المقبلة، ورأت أن من الضروري تعزيز التعاون مع تونس بهذا الصدد.

وفي تصريحات بعد اختتام اللقاء الذي جمعها والرئيس التونسي قيس سعيد، في تونس العاصمة، الثلاثاء، قالت ميلوني، إن “من الضروري تعزيز التعاون”، في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية “وفقًا لمقاربة لظاهرة لا يمكنها أن تكون أمنية وحسب”، بل “يجب أن تكون عالمية وتأخذ بالاعتبار حق الأشخاص في عدم الهجرة والهرب بعيدا عن عائلاتهم وعن أراضيهم”.

وأضافت رئيسة الحكومة: “لقد قمنا بعمل ممتاز حتى الآن مع تونس، وقد انخفضت عمليات رسوّ قوارب الهجرة بشكل كبير في أيار/مايو مقارنة بما حدث في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل”، السابقين. “نحن نواجه أصعب موسم من وجهة النظر هذه، ولا يسعنا إلا أن نقلق من ناحية الأشهر القليلة المقبلة”.

وأكدت ميلوني، أنه “لهذا السبب نعتقد أننا بحاجة إلى تكثيف عملنا المشترك من خلال تعزيز التعاون مع السلطات التونسية في مجال الأنشطة الوقائية، وبشكل خاص في منطقة صفاقس، التي يصل منها غالبية المهاجرين غير النظاميين”.