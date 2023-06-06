رئيسة وزراء إيطاليا: النهج الأمني ​​وحده لا يكفي إزاء الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تونس ـ رأت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، أن في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، “لا يكفي النهج الأمني ​​إن لم يتم القيام بعمل كبير يرتبط بالاستثمارات، التطوير، التنشئة، تدفقات الهجرة النظامية وإمكانية توفير ظروف معيشية أفضل للناس”.

وفي تصريحات بعد اختتام اللقاء الذي جمعها والرئيس التونسي قيس سعيد، في تونس العاصمة، الثلاثاء، قالت ميلوني: “إننا مهتمون جداً بهذا الشأن، وبشكل خاص من ناحية احتياجات الأجيال الشابة، التي نركز جهودنا عليها”.

وأضافت رئيسة الحكومة، أن “مشروعنا: خطة ماتّيّ لأجل أفريقيا، يعني على وجه التحديد ما يلي: التحدث عن تعاون لا ينطوي على نزعة أبوية، وغير متطاول، بل يقوم على المساواة، ويسمح للجميع بالدفاع عن مصلحتهم الوطنية من خلال المساهمة في تعاون يوفر الفرص للجميع”.