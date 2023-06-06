ميلوني تلوح بفرضية مؤتمر دولي في روما لمشاريع تنموية ضد الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تونس ـ لوحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، بفرضية إقامة مؤتمر دولي في روما لأجل مشاريع تنموية مناهضة للهجرة.

وفي تصريحات بعد اختتام اللقاء الذي جمعها والرئيس التونسي قيس سعيد، في تونس العاصمة، الثلاثاء، قالت ميلوني: “ناقشنا مع الرئيس (التونسي قيس) سعيد فرضية عقد مؤتمر دولي في روما حول موضوع الهجرة والتنمية”، في “محاولة للجمع بين كل الاحتياجات المرتبطة بظاهرة مفروضة علينا يجب معالجتها على 360 درجة”.

وأضافت ميلوني، أنه “هذا المؤتمر يُرى من جانبنا على أنه فرصة للجمع بين دول الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، للاستماع إلى الاحتياجات المختلفة وإنشاء مشاريع لجذب التمويلات، بما في ذلك كل من القطاعين العام والخاص”.