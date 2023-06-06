إيطاليا: استقرار تونس ضروري بالنسبة لنا أيضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تونس ـ قالت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، إن “تثبيت الإطار السياسي والأمني​​ ونمو الديمقراطية في تونس أمر ضروري لتونس وكذلك لإيطاليا، حتى نتمكن معًا من الوصول إلى إمكانات غير عادية من وجهة نظرنا”.

وفي تصريحات بعد اختتام اللقاء الذي جمعها والرئيس التونسي قيس سعيد، في تونس العاصمة، الثلاثاء، قالت ميلوني، إن “في هذه الفترة الصعبة من الوضع الدولي، وكذلك بالنسبة لتونس وللمنطقة بأسرها، أردت أن أؤكد للرئيس سعيد دعم إيطاليا بزاوية بـ360 درجة: على سبيل المثال، دعم الميزانية التونسية، وفتح خطوط ائتمان قبل كل شيء لصالح التنمية، بدءا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وانتهاء بالقضايا المتعلقة بقطاع الصناعات الغذائية”.

وأوضحت رئيسة الحكومة، أن الأمر يتعلق بـ”التزام آخر يضاف إلى مشاريع التعاون الإيطالية العديدة المنتشرة في البلاد، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 700 مليون يورو”. وتابعت: “كنت سعيدة جدا اليوم بمحادثة طويلة ومثمرة أجريتها مع الرئيس سعيد، الذي أود أن أشكره على ترحيبه”.

وخلصت ميلوني الى القول، إن “هذه زيارة مؤسساتية مهمة للغاية. إيطاليا وتونس دولتان مرتبطتان تاريخيا، بلدان صديقان تربطهما علاقات عريقة جداً، ويجب أن تعرفان كيف تتعاونان أكثر وأكثر وبشكل أفضل”.