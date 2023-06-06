إيطاليا: ميلوني تستقبل رئيس الوزراء الليبي الدبيبة غداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وفقا لتسريبات من مصادر حكومية ايطالية، فإن من المقرر أن تستقبل رئيسة الوزراء جورجا ميلوني الرئيس المؤقت لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد محمد الدبيبة غداً.

وأضافت المصادر ذاتها، أن من المزمع أن يجري اللقاء عند تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر في قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية قد زارت طرابلس الغرب في 28 كانون الثاني/يناير الماضي واجتمعت برئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، عبد الحميد الدبيبة، لإبرام صفقة غاز بقيمة 8 مليارات دولار، تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة نحو أوروبا، على الرغم من تدهور الوضع الأمني والفوضى السياسية في ليبيا، فضلا عن إجراء محادثات ركزت على الهجرة عبر البحر المتوسط أيضاً.