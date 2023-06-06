رئيس سانت إيجيديو: وقف الحرب في أوكرانيا أولوية بالنسبة للبابا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، ماركو إيمپالياتسو، إن “الكرسي الرسولي لم يعلن حتى الآن عن نيته التوسط لأجل السلام بين الروس والأوكرانيين، لكن البابا فرنسيس طلب وقف الحرب فقط”.

وكان الكرسي الرسولي قد أعلن أمس أن رئيس مجلس أساقفة إيطاليا، الكاردينال ماتيو ماريا تزوپّي، قد بدأ مهمته كموفد للبابا فرنسيس، بزيارة إلى كييف تستمر حتى اليوم الثلاثاء. ووفق الفاتيكان، فإن الهدف الرئيس للمبادرة يكمن في “الإصغاء بعمق إلى السلطات الأوكرانية حول السبل الممكنة لبلوغ سلام عادل ودعم أفعال إنسانية تسهم بتخفيف التوترات”.

وبهذا الصدد، أشار إيمپالياتسو في تصريحات متلفزة إلى أن “البابا بقي يكرر هذا النداء بلا انقطاع منذ 15 شهراً”، مؤكداً أن “وقف الحرب أولوية مطلقة بالنسبة للبابا”.

وأوضح رئيس الجماعة الكاثوليكية، أن الأمر لا يتعلق بـ”وساطة لأجل السلام، ليست هذه هي المسألة، بل ببعثة إنسانية، مهمة استماع من قبل الكاردينال المرسل من قبل البابا فرنسيس بشكل مباشر”.