إيطاليا: نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بـ1.2٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال العام الجاري بنسبة 1.2٪، بينما سيتباطأ إلى 1.1٪ عام 2024.

وكشف المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في توقعاته لعامي 2023-24، أنه “دعم زيادة الناتج المحلي الإجمالي سيأتي بشكل أساس من خلال مساهمة صافي الطلب المحلي من المخزونات (بزيادة 1.0 نقطة مئوية عام 2023 و0.9 نقطة مئوية عام 2024)”، وبشكل “أكثر محدودية من صافي الطلب الأجنبي (ارتفاع بـ0.3 عام 2023 و0.2 عام 2024)”.

وأشارت المعطيات إلى أن “في عام 2023، من المتوقع أن تقدم المخزونات مساهمة سلبية هامشية بـ0.1 نقطة مئوية”، والتي “سيتبعها صفر واحد في عام 2024″، وأن “من المتوقع ازدياد استهلاك الأسر المقيمة ومقدمي خدمات الإنترنت عام 2023 بحاصل 0.5٪، بما يتماشى واتجاه النشاط الاقتصادي، الذي سيعزز العام التالي بنسبة 1.1٪، بفضل انخفاض أكبر للتضخم، يرتبط بانتعاش تدريجي في الأجور وتحسن في سوق العمل”.

وخلص التقرير الإحصائي الى القول، إن “الاستثمارات ستحافظ على معدلات نمو مرتفعة، مقارنة بالمكونات الأخرى”، أي “بنسبة 3٪ في 2023 و2.0٪ عام 2024، وهي في تباطؤ مقارنة بالعامين السابقين”.