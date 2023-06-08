أسقف إيطالي: البابا يعرف دائماً كيف يكون هادئاً ومثابراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب أسقف إيطالي عن الاقتناع بأن “البابا فرنسيس لا يستسلم. إنه يواجه شيخوخته ومرضه بطريقة غير عادية: هادئ، عنيد وممازح أيضاً”.

وكانت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي قد أكدت أمس خضوع البابا فرنسيس لتدخل جراحي في البطن تم بنجاح، مبينة أن “الأب الأقدس تجاوَب بشكل جيد”، جسدياً.

وفي هذا السياق، قال رئيس الأكاديمية البابوية للحياة، المونسنيور فينتشنتسو پاليا، في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية الخميس، إن البابا “يفاجئنا دائماً. إنه يجيد استخدام خبرته الطويلة في الحياة التي لم تتسم بالبساطة دائماً، ولم تكن الصعوبات المرتبطة بمرضه هي الأكثر درامية مما عاشه”.

وأردف: “إنه يوضح لنا أن الشيخوخة لا تأتي لوضع المجاديف على القارب، ولا للانطواء على النفس والأمراض التي تصيب الجميع على مر السنين”. وتابع “إنه خبير بنقاط ضعفه، لكنه يواجهها. يجب للحياة أن تُعاش لا أن تُكابَد، والقوة تكمن في الإيمان قبل كل شيء، وهو شريك عظيم في الشيخوخة، كما يمكن للطب الثمين أن يكون معززاً أيضاً”، فضلا عن “مخالطة الناس، وبشكل خاص الأكثر ضعفاً وفقراً، إنهم لقاحه”.

واسترسل المسؤول الفاتيكاني: “لقد أظهر فرنسيس بالفعل أنه يعرف كيف يحول هشاشة المرض وما هو زمن الهدر بالنسبة لكثيرين، إلى فرص. أصبح، كما أسمح لنفسي أن أقول، موردًا لكوكب الأرض. لقد أوضح لنا أن من المهم امتلاك رؤية ما. إنه يتمتع بذلك، وهذا ما نحتاج إليه”.

وخلص المونسنيور پاليا الى القول، إنه “من خلال الرسالة العامة (كن مسبّحاً)، أوضح لنا بيرغوليو كيف نعتني ببيتنا المشترك. مع (إخوة جميعاً) بيّن السبيل للعيش في البيت”. لذلك: “فبدلاً من القلق على صحته، دعونا نتعلم الاستماع إليه”.