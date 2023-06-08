المستشار الألماني: علاقات متينة وتعاون مع الحكومة الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف المستشار الألماني أولاف شولتس العلاقات بين بلاده وإيطاليا بأنه “راسخة، مبنية على الثقة ومتينة للغاية”، مبيناً أن “هذا لا ينطبق على بلدينا ومجتمعينا وحسب، بل على التعاون مع الحكومة الإيطالية أيضاً”.

وقال شولتس في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية الخميس، إنه “بعد الزيارة الأولى لرئيسة الوزراء ميلوني إلى برلين قبل بضعة أشهر، سأزور روما الآن لإجراء محادثات سياسية معها ومع رئيس الجمهورية ماتّاريلا”. وأردف: “إننا نعمل معًا بشكل جيد على مستوى الاتحاد الأوروبي وضمن حلف الناتو ومجموعة الدول السبع الكبرى”.

ومتحدثاً عن إصلاح ميثاق الاستقرار والنمو، أضاف المستشار الألماني أن “حكومتنا قدمت مقترحات بناءة منذ البداية، وتفاعلت بطرق مختلفة مع اعتبارات المفوضية الأوروبية. المهم أن يكون يمتلك جميع المواطنين اليقين بأن دولتهم ستواصل قدرتها على العمل وإظهار التضامن حتى في أوقات الأزمات”.

وأوضح شولتس، أن “هذا يتطلب استقرارًا ماليًا، واتباع قواعد واضحة وإطار عمل مشترك شفاف”. واسترسل: “إن الأمر لا يتعلق بمسألة دفع الدول منفردة بشكل صريح إلى أزمة تقشف، ولهذا السبب، بصفتي وزيراً للمالية، أسهمت باقتراح صندوق إعادة الإعمار لكي تتمكن أوروبا بأسرها من تخطي الأزمة”.