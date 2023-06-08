وكالة الطاقة الذرية: العمل جار لضمان تبريد محطة زاباروجيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيينا ـ أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن “العمل جار في محطة زاباروجيا للطاقة النووية، التي تحتلها روسيا لضمان حصولها على أكبر قدر ممكن من المياه اللازمة لتبريد مفاعلاتها، في حال تعذّر سحب المياه من خزان كاخوفكا”.

وأضافت الوكالة الأممية أن “منسوب المياه في الخزان يستمر بالانخفاض بعد تدمير سد كاخوفكا”. فقد “هبط منسوب المياه بحوالي 2.8م منذ تفجير السد”، مبينةً أن “منسوب المياه إذا انخفض إلى أقل من 12.7م، فلن يكون بإمكان المحطة ضخ المياه من الخزان إلى موقع التبريد”.

وأوضحت الوكالة، أنه “نظراً لجهل مدى الضرر الذي لحق بالسد، فليس من الممكن التنبؤ باحتمالية وزمان وقوع هذا الأمر”، لكن “إذا استمر المعدل الحالي لسقوط المياه، فيمكن الوصول إلى مستوى 12.7م خلال اليومين المقبلين”.

وخلصت وكالة الطاقة الذرية الى القول، إن “المحطة تقوم بتجديد مخزونها من المياه باستخدام محتوى الخزان بالكامل، مما سيسمح بتزويد المحطة النووية بالمياه التي تحتاجها لتبريد مفاعلاتها الستة لعدة أشهر”.