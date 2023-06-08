ألمانيا: لن نترك إيطاليا تواجه موجة الهجرة لوحدها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت ألمانيا على لسان مستشارها أولاف شولتس، أن “إيطاليا، اليونان ودول حوض المتوسط الساحلية ​​الأخرى تواجه تحديًا هائلاً، إزاء تزايد عدد اللاجئين الذين يصلون إلى حدودها”، لذا “لا يمكننا ترك إيطاليا وهذه البلدان لوحدها، بل يجب تبني نهج التضامن والمسؤولية”.

وفي مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية الخميس، تحدث شولتس عن الاقتراح الألماني – الذي تعارضه روما – والمتمثل بإنشاء نقاط ساخنة على الحدود الخارجية للاتحاد، وفي اليونان وإيطاليا أيضاً، من أجل إدارة أولية لشؤون الوافدين.

وأضاف المستشار الألماني أن بلاده “تتأثر بالهجرة الثانوية بشكل خاص، ففي العام الماضي، لم يصل إلينا أكثر من مليون مواطن أوكراني فقط، بل جاء إلينا 230 ألف لاجئ من دول أخرى أيضاً، على الرغم من أن بلادنا ليست لديها حدود خارجية للاتحاد الأوروبي”.

وأشار شولتس، إلى “الحاجة إلى توزيع مشترك للمسؤولية والكفاءات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”، فضلا عن “احترام المعايير بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى الحصول على الحماية في إجراءات اللجوء والاندماج في دول الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح المستشار أن “حكومتي ملتزمة بشدة بإصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك، وفي رأينا أن هذا يتطلب مزيدًا من الجهود على مستوى الاتحاد لجعل مراقبة وحماية الحدود الخارجية أكثر فعالية، بطريقة إنسانية وامتثالًا للقواعد المعمول بها”.

ونوه شولتس بأن “مناقشات مكثفة تجري في بروكسل حول الصيغة الدقيقة للمقترحات، والتي تساهم ألمانيا فيها أيضاً”، كما “أننا نقترح العمل مع بلدان منشأ وعبور المهاجرين أيضاً، للحد بشكل مستدام من الوافدين غير النظاميين وفتح طرق دخول قانونية بدلاً من ذلك”. واختتم مبينا، أن “هذا لا يتعارض وموقف ايطاليا”.