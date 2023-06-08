شولتس: لا نعلم متى ستنتهي الحرب بأوكرانيا فأمرها متروك لبوتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال المستشار الألماني أولاف شولتس: “لا نعرف متى ستنتهي هذه الحرب”، بين روسيا وأوكرانيا، “لكن هناك شيء واحد واضح: يمتلك الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين القدرة على إنهائها فوراً من خلال وقف الأعمال العدائية وسحب قواته”.

وفي مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية الخميس، أضاف شولتس أنه بعد ما سلف ذكره، “يمكن أن تأتي محادثات من أجل سلام عادل بين أوكرانيا وروسيا، على غرار ما تقترح كييف منذ بعض الوقت”. إلا أن “روسيا تتمسك بأعلى مطالبها الإمبريالية”، التي “تدفعنا لنُعد أنفسنا للاضطرار إلى مساعدة أوكرانيا لفترة طويلة قادمة، والتي سندعمها في تحقيق سلام عادل ودائم”.

وذكر المستشار الألماني أنه “تحقيقا لهذه الغاية، نحافظ على تبادلات مكثفة للآراء مع أوكرانيا وبلدان عديدة أخرى في العالم”. وفيما يتعلق باحتمال انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي ولحلف شمال الأطلسي، قال إن “الأمر في الوقت الحالي يتعلق بفعل كل شيء لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها”، مؤكداً أن “الهدف الرئيس هو السلام العادل وإنهاء هذه الحرب الرهيبة التي تسبب كثيراً من المعاناة والدمار”.

وأشار شولتس، إلى أن “من الواضح أنه في مرحة ما بعد الحرب، ستحتاج أوكرانيا إلى التزامات ملموسة وموثوقة من جانب الشركاء والحلفاء لتكثيف أمنها. نحن نبحث هذا الأمر بالفعل الآن مع صانعي السياسة الأوكرانيين وأقرب حلفائنا”، فـ”أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوروبية! نحن مصممون على دعمها في مسيرتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.

ونوه شولتس بأنه “من الواضح للجميع أن العضوية في الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تتم إلا بعد استيفاء معايير الدخول”، لذا “يجب على الاتحاد الأوروبي أيضًا أن يقوم بواجبه ليكون قادرًا على الترحيب بالأعضاء الجدد”.