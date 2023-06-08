المستشار الألماني: لا يجب اقصاء بكين عن التجارة العالمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال المستشار الألماني أولاف شولتس: “لقد اتفقنا بوضوح داخل الاتحاد الأوروبي، ومؤخراً داخل مجموعة السبع أيضاً، على تقليل المخاطر الناشئة عن التبعيات الأحادية الجانب، لكن يجب ألا نستبعد الصين من مجال التجارة العالمية”.

وعن الفرضية التي يجب أن تعلن الشركات بموجبها متى تستثمر في الصين وإمكانية منع الحكومة الاستثمارات في النهاية، أضاف شولتس في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية الخميس، أنه

وذكر المستشار الألماني أنه “لذلك لن يكون هناك أي فصل بين المناطق الاقتصادية في علاقاتنا مع الصين”، بل “على العكس من ذلك، من مصلحتنا جميعاً أن يستمر الاقتصاد الصيني بالنمو وأن تتطور رفاهية مواطنيها بشكل إيجابي”. بطبيعة الحال، “يخص هذا قبل كل شيء الفئات الأفقر من شعب الصين، التي لا تزال تشكل عدداً كبيراً”.

وأوضح شولتس، أنه “يبدو لي أن هناك شيئًا واحدًا مهمًا للغاية، يجب أن نكون أكثر حرصًا لضمان أن استمرار علاقاتنا في إطار النظام العالمي وموافقة جميع الدول على احترام القواعد الدولية. بهذه الطريقة فقط سنتمكن من ضمان سياسة تؤدي إلى مرونة اقتصادية أكبر وأمن دولي”.

ونوه شولتس بأن “الأمر يتعلق بشكل ملموس بضمان تكافؤ فرص الاستثمارات على المستوى العالمي، سواء أكان بالنسبة للشركات الأوروبية، الأمريكية أو غيرها من البلدان العاملة في الصين، وكذلك للشركات الصينية النشطة في بلداننا”. في الوقت نفسه “يجب ضمان تنويع هياكلنا الاقتصادية بأسرع ما ممكن لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد والصادرات والاستثمار المباشر”.

وخلص المستشار الألماني إلى القول، إن “هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على السلع الأساسية، كالمعادن، أشباه الموصلات والبطاريات. في رأيي، يجب ألا نستبعد الصين من التجارة العالمية”.