دارمانان: يجب إقرار الميثاق الأوروبي للحزم والتضامن مع الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ ـ قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن “حزمة الحزم والتضامن” لإدارة سياسات الهجرة وصلت اليوم إلى طاولة وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، وسيكون من “المهم” الموافقة عليها، وذلك “على ضوء الانتخابات الأوروبية” أيضاً.

وأضاف الوزير دارمانان، في تصريحات على هامش اجتماعات مجلس الشؤون الداخلية في لوكسمبورغ، الخميس: “أنا متأكد من أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن الموقف التفاوضي للمجلس، حول لائحتين رئيسيتين لاتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء”، وإلا “فإننا سنخسر جميعاً. نحن قريبون جدًا من إيجاد توازن بين المسؤولية والتضامن”.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية الأسباني فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، عن “التفاؤل” بشأن إمكانية الانتهاء من العمل التشريعي حول ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، في نهاية الدورة التشريعية”.

وخلص غوميز الى القول، إن “إسبانيا ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي بعد السويد”، وذلك “اعتباراً من الأول من تموز/يوليو المقبل”.