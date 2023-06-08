إيطاليا: إنقاذ 252 مهاجراً وإنزالهم في لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت منظمة إنسانية عن “إنقاذ مجموعة مؤلفة من 252 مهاجراً كانوا على متن قارب صيد”، والذين “تم ايصالهم بعد ذلك إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية”.

جاء ذلك من قبل مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، الذي تلقى أمس طلبًا للنجدة من قارب الصيد المذكور، الذي كان يوشك على الغرق وفقد الاتصال به لاحقاً.

وقال المشروع الإنساني، إن “مجموعة مؤلفة من 100 شخص، فروا من ليبيا على متن زورق مطاطي، أرسلت إلينا نداءً لطلب المساعدة”. ونقل عن المهاجرين، قولهم: “إنهم يخبروننا بأن القارب يبحر بالقرب من الساحل في المياه الإقليمية الليبية، وأن بعض الأشخاص الذين يقلهم قد سقطوا في الماء”. واختتم بالقول، إن “يجب البدء بعملية الإنقاذ على الفور”.

من ناحية أخرى، قالت مصادر أمنية إيطالية إن “هناك 77 مهاجرا أنقذهم زورق دورية تابع لقوات خفر السواحل”، والذين “تم إنزالهم خلال الليل في ميناء روتشيلّا يونيكا (ريجّو كالابريا ـ جنوب)”، مبينةً أن “المهاجرين ومعظمهم من الأفغان، كانوا على متن قارب شراعي تم اعتراضه قبالة ساحل برانكليون، ونقلهم إلى زورق الدورية وإيصالهم إلى الشاطئ”. واختتمت مبينة، أنه “كان على متن القارب نساء وأطفال أيضاً”.