فون دير لاين تعلن زيارة تونس رفقة ميلوني وروته الأحد المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعلنت مصادر أوروبية، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ستتوجه الأحد المقبل إلى تونس العاصمة، برفقة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وقال المتحدث باسم المفوضية إيريك مامير خلال مؤتمر صحفي في بروكسل الخميس، “المسؤولين الثلاثة سيلتقون الرئيس التونسي قيس سعيد”. وأوضح أن “المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس”، ولا سيما “اتفاقية تعاون في مجالات الاقتصاد، الطاقة والهجرة”.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية قد زارت تونس يوم الثلاثاء الماضي، والتقت الرئيس قيس سعيد، فضلا عن رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان.