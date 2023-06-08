جينتيلوني: مستعدون لمساعدة تونس بـ900 مليون يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أبدى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، استعداد الاتحاد لمساعدة تونس بـ900 مليون يورو.

وقال جينتيلوني، في تصريحات لمحطة (سكاي24) الإخبارية الخميس، إن “المفوضية الأوروبية تعمل على المستوى الدبلوماسي، سواء أكان مع تونس أم مع صندوق النقد الدولي”، وذلك “لأننا في الاتحاد الأوروبي لدينا أيضاً تدخل جاهز بحوالي 900 مليون يورو من مساعدات مادية كلية”، والتي “يجب إضافتها على أية حال إلى أموال برنامج صندوق النقد الدولي”.

وذكر المفوض الأوروبي، أن من “الأساسي، وليس ذلك من مصلحة إيطاليا فقط”، الحفاظ على “استقرار تونس وتجنب تعثرها الاقتصادي”، مبيناً أن “من الضروري التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج صندوق النقد الدولي”.

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، أن “السلطات التونسية تريد تغيير بعض جوانب الاتفاق المسبق، وتتعاون المفوضية معها في ذلك”، كما “أعتقد أن الحكومة الإيطالية تفعل ذلك أيضًا، لتسهيل التوصل إلى اتفاق، في هذا البرنامج المفترض الجديد لصندوق النقد الدولي”.