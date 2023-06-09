ميلوني: سياسيون كثيرون يغيرون رأيهم عن أوكرانيا بعد انتقالهم إلى المعارضة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ماندوريا ـ أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن الاقتناع بأن “أمة موثوقة ما هي تلك التي لا يغير فيها السياسيون رأيهم بناءً على ما إذا كانوا في الحكومة أو في المعارضة، على غرار ما أراه من جانب سياسيين كثيرين”.

وفي تطرقها إلى مسألة الدعم الإيطالي لأوكرانيا، أثناء مقابلة خلال “منتدى ماسّيريا” في بلدة ماندوريا (مقاطعة پوليا ـ جنوب شرق) الجمعة، قالت ميلوني، إن ما وصفَتْه، هي “أمة خليقة بالوثوق بها، ويمكنها إسماع صوتها عند حاجتها إلى تلقي دعم ما”.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أنه “يمكن ملاحظة هذا الأمر جلياً، فمن الواضح أن إيطاليا جديرة بالثقة، وأنها تحظى بتقدير كبير عندما تكون لديها مصالح تتطلب الدفاع عنها”.

وانتقدت رئيسة الوزراء موقف المعارضة، بالقول: “إنهم يقولون إن علينا ألا نرسل أسلحة إلى أوكرانيا، بل الذهاب إلى التفاوض”. واختتمت بالقول: “فليخبروني إذن ما هي شروط السلام الذي يرومونه، لأنني لست ساخرة لدرجة استبدال كلمة السلام بالغزو”.