ميلوني: استسلام أوكرانيا يقربنا من ساحة الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ماندوريا ـ رأت إيطاليا من خلال رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، أن أوكرانيا إذا استسلمت، “فستكون بلادنا أقرب إلى ساحة الحرب”.

وفي مقابلة خلال “منتدى ماسّيريا” ببلدة ماندوريا (مقاطعة پوليا ـ جنوب شرق) الجمعة، قالت ميلوني، إن “الأوكرانيين إذا استسلموا أو انتصر الاتحاد الروسي، فسنواجه حرباً أقرب إلى وطننا”، مبينةً أن “من المحتمل أن تنتقل تلك الحرب إلى مولدوفا، ثم سنرها مع بولندا، وهكذا دواليك”.

وشددت رئيسة الحكومة، على أن “السلام الوحيد الممكن هو ذلك الذي يأخذ القانون الدولي في الاعتبار”. واختتمت موضحة، أنه “من خلال الدفاع عن أوكرانيا، نخلق ظروفاً ملائمة للجميع للجلوس على طاولة السلام”.