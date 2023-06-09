تاياني: اتفاقية اصلاح نظام الهجرة واللجوء الأوروبي خطوة للأمام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه “راضٍ للغاية” عن اتفاق مجلس الشؤون الداخلية الأوروبي أمس في لوكسمبورغ بشأن إصلاح نظام الهجرة واللجوء والذي سيعرض في وقت لاحق على البرلمان الأوروبي قبل نهاية دورته التشريعية الحالية.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية، خلال الجلسة الختامية الجمعة لاجتماع مجموعة حزب الشعب الأوروبي في روما، إن الاتفاق “خطوة أولى مهمة وسنواصل العمل في هذا المسار”، لأن “أوروبا أدركت أخيرًا أنها (الهجرة) ليست مشكلة إيطالية أو مالطية أو إسبانية” بل “يتعين علينا معالجتها جميعًا معًا بدءا من المنبع”.

وأضاف تاياني “نحن بحاجة إلى استراتيجية أوروبية تريد إيطاليا أن تلعب دورها فيها لضمان الحق في عدم الهجرة”. وقال “في إطار هذه الاستراتيجية، تعمل إيطاليا مع تونس وليبيا”، مشيرا إلى أنه سيثير خلال زيارته إلى واشنطن يوم الأحد القضية التونسية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. وقال “سوف ندفع حتى يتم إيلاء اهتمام أكبر لتونس. ينبغي تمويل هذا البلد دون انتظار تنفيذ الإصلاحات” المطلوبة من صندوق النقد.