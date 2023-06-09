الاتحاد الأوروبي يُعدّ زيارة فون دير لاين الأحد إلى تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها تُعدّ لزيارة يوم الأحد المقبل للرئيسة أورسولا فون دير لاين برفقة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إلى تونس.

وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل الجمعة، قالت نائبة رئيس المتحدثين باسم المفوضية دانا سبينانت، إن “العمل جار على صياغة برنامج الزيارة”، المقررة إلى تونس العاصمة.

من جانبها، ذكرت الناطقة باسم الشؤون الخارجية، نبيلة مصرالي، أن “الاتحاد الأوروبي، شريك طويل لتونس منذ زمن بعيد، لا سيما فيما يتعلق بتنميتها الاقتصادية وتحولها الديمقراطي”.

وخلصت المتحدثة الأوروبية إلى القول، إن “جميع الدول الأعضاء تحافظ على اتصالات منتظمة مع السلطات التونسية”، وأن “في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأخير، تم بحث الزيارة التي أجراها رئيسي وزراء بلجيكا والبرتغال لها، نيابة عن الممثل السامي جوزيب بوريل”.