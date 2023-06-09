إيطاليا: ارتفاع مؤشر البؤس بشكل معتدل في نيسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال اتحاد التجاريين الإيطاليين (كونفكوميرتشو)، إن “مؤشر البؤس” التابع له قد ارتفع في شهر نيسان/أبريل الماضي إلى قيمة تقديرية بلغت 16.7، وبزيادة تُعتبر معتدلة مقارنة بالشهر السابق.

وفي مذكرة صادرة عن الاتحاد، أوضح كيف أن “المؤشر في صيغته الحالية يقلل من شأن انتشار البطالة على ضوء استحالة تقليص عدد المحبطين والعاطلين عن العمل”، مبينةً أن “سوق العمل أظهرت في شهر نيسان/أبريل علامات حيوية، إذ ارتفع عدد العاملين بمقدار 48 ألف شخص عن الشهر السابق، وانخفض عدد الباحثين عن عمل بمقدار 14 ألف شخص”.

وأشارت المذكرة إلى أن “عدد غير النشطين انخفض في الفترة نفسها بمقدار 25 ألف شخص”، وقد “أدت هذه الديناميكيات إلى رفع معدل البطالة الرسمي إلى 7.8٪”، بينما كانت قد توقفت عند نسبة 7.9٪ في آذار/مارس السابق له.

وقال (كونفكوميرتشو) إن “في شهر نيسان/أبريل 2023، أظهرت أسعار السلع والخدمات التي يتم شراؤها بشكل متكرر، تباينًا في الاتجاه بنسبة 7.9٪، وهي في زيادة عن الشهر السابق. كما تشير التقديرات الأولى لشهر أيار/مايو إلى تباطؤ معدل نمو أسعار هذا النوع من السلع والخدمات (زيادة بـ7.1٪ على أساس سنوي).

وأوضح الاتحاد، أن “بيانات الأشهر القليلة الماضية على الرغم من تأكيد صلابة عملية الانتعاش، لا تخفف من المخاوف من مسار غير خطي وتدريجي إلى حد ما. لذلك، تظل عناصر عديدة من عدم اليقين في هذا السياق من ناحية احتمال تقلص حاسم على المدى القصير، لنطاق الضيق الاجتماعي”.

وذكر البيان الاقتصادي، أن “الصعوبات التي تواجهها الأسر، يمكن أن تترجم إلى تباطؤ في الطلب والاقتصاد، مع آثار سلبية على سوق العمل التي ساهمت دينامياتها الإيجابية بشكل كبير في الحفاظ على القدرة على إنفاق الأسرة”.