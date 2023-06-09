الفاتيكان: ثاني ليلة هادئة للبابا في المستشفى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي، أن الليلة الماضية أيضاً، بالنسبة للبابا فرنسيس الذي أدخل إلى مستشفى جيميللي في العاصمة روما منذ الأربعاء الماضي لإجراء جراحة في الأمعاء، “مرت بشكل جيد، وبدون حدوث أية مضاعفات”.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني في حديث للصحافة بالمستشفى الجمعة، أن “البابا أمس، في اليوم التالي للجراحة، أمضى يومًا من الراحة”، وقد “كان الطاقم الطبي الذي يتابعه قد أبلغ أنه تغذى يوم أمس على نظام غذائي سائل”، وأن “معلمات الدورة الدموية والجهاز التنفسي مستقرة، وكذلك دورة ما بعد الجراحة كانت منتظمة”.

وذكر بروني، أن “البابا تلقى رسائل عديدة تحمل مشاعر القرب منه”، مبيناً أن “بيرغوليو تأثر بشكل خاص بمودة عائلة ميغيل أنخيل الصغير، الذي عمده البابا بنفسه في 31 آذار/مارس الماضي خلال زيارة إلى قسم أورام الأطفال وجراحة الأعصاب في المستشفى”.

وأوضح مدير دار الصحافة الفاتيكانية، أن هذه العائلة، “أرسلت للبابا ملصقًا يحمل التمنيات له بالشفاء العاجل”، وقد “حرص الأب الأقدس على أن يشكر الأم شخصياً بمكالمة هاتفية قصيرة”.