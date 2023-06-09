مفوضة أوروبية تستبعد صعوبة المفاوضات حول لوائح الهجرة واللجوء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ ـ أعربت مفوضة أوروبية عن الاعتقاد بأن “المفاوضات بين مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول اللوائح الخاصة بإدارة الهجرة واللجوء وإجراءات هذا الأخير، ستكون صعبة للغاية”.

المفوضة الأوروبية لشؤون الهجرة والأمن الداخلي إيلفا يوهانسون، في تصريحات على هامش اجتماع مجلس العدل في لوكسمبورغ الجمعة، إن “سياسة الهجرة عالقة في المجلس منذ عام 2016 والآن لدينا موقف تفاوضي من جانب المجلس بأغلبية قوية جداً”، كما أن “موقف البرلمان غير بعيد عن مقترحات المفوضية”.

واختتمت يوهانسون حديثها قائلة: “إنني أنتظر بدء المفاوضات بفارغ الصبر، في ظل الرئاسة السويدية الحالية”، وهذا ما سيحدث في حزيران/يونيو بالفعل.