إيطاليا: تراجع واردات الصناعة بـ1.9٪ في نيسان على المستوى الشهري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن في شهر نيسان/أبريل الماضي، كان من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً بنسبة 1.9٪ مقارنة بشهر آذار/مارس السابق له”.

وأوضحت الدراسات الاستقصائية الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) الجمعة، أنه “في المتوسط، ​​خلال الفترة من شباط/فبراير إلى نيسان/أبريل، انخفض مستوى الإنتاج بنسبة 1.3٪ مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة”.

وأشارت المعطيات إلى أن “المؤشر الشهري المعدل موسمياً يشير إلى انخفاضات قصيرة الأجل في جميع القطاعات”، فـ”التغيرات السلبية ميزت في الواقع قطاع السلع الوسيطة (بنسبة 2.6٪)، الرأسمالية (بـ2.1٪)، بمدى أقل تلك الاستهلاكية (بـ0.4٪) والطاقة (بـ0.3٪)”.

وذكر المعهد الإحصائي، أنه “بعد تصحيح المعطيات تبعاً لتأثيرات التقويم، انخفض المؤشر العام في نيسان/أبريل 2023 من حيث الاتجاه بنسبة 7.2٪”، إذ “كان هناك 18 يوم عمل تقويميًا مقابل 19 في نيسان/أبريل 2022”.

ولفتت الدراسات إلى أن “انخفاض الميل ميّز جميع القطاعات، وكان متواضعاً بالنسبة للسلع الرأسمالية بنسبة 0.2٪”، بينما “كان أكبر حجماً بالنسبة للطاقة، بـ12.6٪، السلع الوسيطة بـ11.0٪ وكذلك السلع الاستهلاكية بنسبة7.3٪”.

وقال بيان (إستات)، إن “القطاعات الوحيدة للنشاط الاقتصادي ذات الاتجاه المتنامي كانت صناعة وسائل النقل بـ5.7٪، تصنيع فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة بـ2.1٪، المستحضرات الصيدلانية الأساسية 0.6٪”، بينما “سجلت أكبر الانخفاضات صناعات الأخشاب، الورق والطباعة بـ17.2٪، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار والهواء بـ13.6٪، وتصنيع المنتجات الكيماوية وصناعة المعادن ومنتجاتها بنسبة 10.9٪”.