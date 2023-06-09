برلمانية إيطالية: بيانتيدوزي يحتفل باتفاقية هجرة لا تساعد بلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ انتقدت برلمانية إيطالية معارضة، حقيقة أن وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي يحتفل بـ”اتفاقية هجرة لا تساعد بلادنا”.

وكتبت عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي المعارض، لاورا بولدريني، في تغريدة على مدونة (تويتر) الجمعة: “ها نحن ذا مرة أخرى أمام المشكلة ذاتها”، فـ”الوزير بيانتيدوزي يقدم ميثاقًا أوروبياً مرهقاً بشأن الهجرة واللجوء، على أنه نقطة تحول كبيرة وانتصار للحكومة. لكن ما الذي يسعده؟ الاتفاق الذي تم التوصل إليه لا يدعم بلدان الوصول الأول التي تندرج إيطاليا من بينها”.

وأشارت عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، إلى أن “التضامن بين الدول أمر مفروض، لكن يمكن استبدالها بمدفوعات نقدية (لمرة واحدة) تعطى للمهاجر، وبالتالي تحرير نفسه من الالتزام بإجراءات الاستقبال، بينما يتم التعامل مع المهاجرين كما لو أنهم ليسوا بشراً”.

وخلصت بولدريني الى القول، إن “هناك حقيقة واحدة جديرة بالملاحظة: أصدقاء ميلوني من السياديين لم يصوتوا لصالحها، بل أداروا ظهورهم لها”.