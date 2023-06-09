تاياني: تلزم قرارات صديقة للزراعة والشركات بشأن المناخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، إن مكافحة تغير المناخ “يجب أن تكون على نطاق الأعمال والزراعة والدفاع عن قطاع العمل”، مشددًا على أنه لا يشاطر “قرار نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس”.

وأضاف تاياني في تصريحات على هامش حدث (Experience Europe) في روما الجمعة، أنه

“لا يمكننا دعم السياسات التي تلحق أضرارًا جسيمة بالصناعة والزراعة، كتلك التي يتبناها المفوض تيمرمانس، لأن قراراته غير مقبولة على الإطلاق”، فـ”ليست هذه هي الطريقة الصحيحة لمحاربة تغير المناخ”.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه “على هذا الصعيد، كان زعيم الليبراليين الأوروبيين ماكرون حازمًا للغاية، فقد نطق بكلمات قاسية جدًا، وكذلك فعل رئيس الوزراء البلجيكي”. وذكر أن الحكومة الإيطالية تدعم “مكافحة أسباب التغيّر المناخي في نطاق الشركات والزراعة، وقبل كل شيء على صعيد الدفاع عن قطاع العمل”.

وأوضح تاياني، أنه “لا يمكننا أن نفقد عشرات الآلاف من الوظائف لأهداف لا يمكن تحقيقها، تمامًا كما نريد أن نفعل مع القرار الخاطئ الذي ينطوي على منع إنتاج المحركات غير الكهربائية بدءًا من عام 2035″، والذي “يعني فقدان ما لا يقل عن 70 ألف وظيفة في إيطاليا”. واختتم بالقول، إن “القلق يراودنا من ناحية العمال، لأن تيار اليسار لا يعنى بهم”.