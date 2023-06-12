برلماني إيطالي معارض: أدركت ميلوني استحالة مواجهة الهجرة أيديولوجياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى برلماني إيطالي، أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أدركت استحالة مواجهة قضية الهجرة بطريقة أيديولوجية.

وأضاف عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي أليساندرو تزان، في تصريحات متلفزة الإثنين، أن “ميلوني عندما قدمت نفسها للانتخابات، تحدثت عن فرض حصار بحري، ثم وجدت نفسها في الحكومة أمام تضاعف تدفقات الهجرة بأربع مرات. ربما أدركت أن قضية الهجرة لا يمكن معالجتها بهراوة أيديولوجية”، لكن “يبدو لي أننا لا نزال نتنفس بعض الإيديولوجية في الهواء”.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب من حزب أخوة إيطاليا وزعيم كتلته في لجنة الشؤون الخارجية، أندريا ديلماسترو، في مذكرة “إن التحول في النهج إزاء الهجرة وتغيّر القارة الأفريقية لا يمثل انتصارًا دبلوماسيًا للحكومة فحسب ولا لميلوني إلى حد كبير، بل دليلاً على حاجة أوروبا للمحافظين”.

وذكر البرلماني أن “أوروبا قد اكتسبت أخيراً الوعي بأن الهجرة غير النظامية وغير المنضبطة مشكلة أوروبية، وأن القارة الأفريقية تمثل مورداً بالنسبة للمجتمع الأوروبي بأكمله، طالما لم يتم تركها للقوى الأجنبية، التي يحركها منطق الافتراس”.

وخلص ديلماسترو الى القول، إن “استقلال الطاقة والأمن القومي والدولي أمور تعتمد على القارة الأفريقية، ويبدو لي أن أوروبا قد استيقظت من سبات (شرير) ووجدت الأسباب أخيراً لسياستها الاستراتيجية المستقلة”.