إيطاليا: الرئيس ماتّاريلا يستقبل نظيره العراقي رشيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن ديوان الرئاسة الإيطالي أن رئيس الجمهورية، سيرجو ماتّاريلا، استقبل رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف رشيد، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إيطاليا.

وقالت مذكرة لديوان الرئاسة الإثنين، إن “اللقاء الذي جرى صباح اليوم في قصر (كويرينالي)، مقر رئاسة الجمهورية الإيطالية، تم بحضور نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي، إدموندو تشيريللي”.

وأضافت المذكرة، أن الرئيس ماتّاريلا، قال: “إنني ممتن للغاية لكم على تعازيكم لوفاة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، ولضحايا الفيضانات في مقاطعة إيميليا رومانيا، (شمال شرق)”. وكان ماتّاريلا قد تلقى نبأ رحيل زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) قبل وقت قصير من المحادثات مع الرئيس والوفد العراقي.

وبناء على ما علم من مصادر من الديوان، فسيصدر المكتب الصحفي لقصر (كويرينالي)، بيان تعزية بسيلفيو برلسكوني في نهاية الاجتماع مع الرئيس العراقي.