ماتّاريلا: العراق محور استقرار للمنطقة بأسرها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا عن “التقدير للدور الذي يلعبه العراق في المنطقة”، مشيراً الى أن “بغداد عنصر فاعل في التعاون والحوار مع جميع دول الجوار”، مما “يجعلها مركزا هاما للاستقرار”.

وفي تصريحات بعد لقائه في قصر (كويرينالي)، مقر رئاسة الجمهورية الإيطالية، الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد خلال زيارته الرسمية لإيطاليا، قال رئيس الدولة: “إنه لشرف كبير أن يزورنا الرئيس رشيد هنا وأن أرحب به في الـ(كويرينالي). لقد تحدثنا على نطاق واسع، بروح صداقة عظيمة”.

وأوضح الرئيس الإيطالي، أن “هذا النوع من العلاقات يوطد بين بلدينا، التعاون الكبير القائم أصلاً، والتواصل المكثف”، مبيناً أن “هناك علاقة تعاون وصداقة كبيرة تجمع بين العراق وإيطاليا”، وأشار في هذا السياق إلى “التعاون في مجال الأمن”، مشددًا على الحاجة إلى “توسيع التعاون الاقتصادي”.

وذكر الرئيس ماتّاريلا، أن التعاون الثنائي “لا يجب أن يقتصر على مجال الطاقة وحسب، بل أن يتسع ليشمل جميع الأصعدة، لجني الميزات والفوائد المرجوة منه”، مشدداً على أن “التفاهم القائم بيننا، قادر على دفع شركاتنا للاستثمار في العراق”. واختتم بالقول، إن “الاستقرار الذي بدأت البلاد تشهده منذ العام الماضي يسمح لنا بذلك”.