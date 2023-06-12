ميلوني: برلسكوني أحد أكثر الرجال تأثيراً بتاريخ إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، الذي توفي صباح الاثنين عن 86 عاما، بأنه “أولا وقبل كل شيء، لقد كان رجلاً لا يخشى أبدًا الدفاع عن قناعاته وكانت تلك الشجاعة والعزيمة هي التي جعلت منه أحد أكثر الرجال تأثيراً في تاريخ إيطاليا”.

وأضافت ميلوني في رسالة تعزية مصوّرة “وهذا ما سمح له بإحداث اختراقات حقيقية في عالم السياسة والاعلام والأعمال”، في إشارة إلى امبراطورية رئيس الوزراء الراحل الإعلامية (ميديا سيت) ونشاطاته في قطاعات العقارات والرياضة وغيرها.

وأشارت ميلوني، التي تقود حكومة ائتلاف يمين وسط يمثل حزب برلسكوني (فورتسا إيتاليا) القوة السياسية الثالثة فيه، إلى أنه “مع برلسكوني، علمت إيطاليا أنه لا ينبغي أبدًا فرض قيود عليها، تعلمت أنه لا ينبغي لها الاستسلام أبدًا”.

وأضافت رئيسة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني “لقد كافحنا مع برلسكوني وانتصرنا وخسرنا في العديد من المعارك” السياسية، و”من أجله أيضا سننجز الأهداف التي وضعناها معًا.. وداعا سيلفيو”.