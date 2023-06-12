الرئيس العراقي: فرص للشركات الإيطالية ونحن أرض خصبة للاستثمار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن بلاده تتيح “فرصاً” للشركات الإيطالية، وهي تمثل “أرضاً خصبة للاستثمار”.

وفي تصريحات بعد لقائه رئيس الدولة الإيطالية سيرجو ماتّاريلا في قصر (كويرينالي)، مقر الرئاسة الإيطالية الإثنين، خلال زيارته للبلاد، قال الرئيس العراقي: “إننا نريد تعزيز العلاقات التي تربطنا وإيطاليا في كافة المجالات الثقافية، السياسية والاقتصادية”.

وأشار رشيد إلى أن “في العراق نحن بحاجة إلى إعادة إعمار، وهذا يجعل من بلادنا أرضاً خصبة للاستثمار”، مبيناً أن “هناك فرصاً كبيرة للشركات الإيطالية”. واختتم بالقول إن “الاستقرار الذي نتمتع به يتيح للمستثمرين الإيطاليين إمكانيات كبيرة”، مبيناً أن “جميع المجالات مفتوحة للتعاون”.