إيطاليا: إنقاذ أكثر من 100 مهاجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن عمليات إنقاذ جديدة لمهاجرين في عرض البحر، شملت أكثر من 100 شخص.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “قوات خفر السواحل أنقذت أكثر من 130 مهاجرا في عرض المتوسط، كانوا على متن عدة قوارب صغيرة، على بعد حوالي خمسين ميلا بحرياً عن بلدة بوتسالّو”، وقد “أعطي الأمر لزورق الدورية بنقلهم إلى ميناء أوغوستا”، جنوب شرق صقلية.

وذكرت المصادر الأمنية، أن “رجال فرقة العمليات المتنقلة التابعة لقوات شركة سيراكوزا، ألقوا القبض على اثنين من المواطنين القادمين من غامبيا، (في سن 19 و25 عاماً)، بتهمة تسهيل الهجرة غير النظامية والتحريض عليها، فيما يتعلق بدفعة مهاجرين مكونة من 58 شخصاً من أصل بنغالي، وصلت أمس إلى ميناء أوغوستا”.

وخلصت المصادر ذاتها الى القول، إنه “بعد إتمام الإجراءات الأمنية والقضائية الروتينية، تم نقل الرجلين إلى سجن كافادونّا”، جنوب شرق صقلية.