تاياني يتعهد بالحفاظ على رسالة برلسكوني السياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- قال وزير الخارجية، المنسق الوطني لحزب (فورتسا إيتاليا)، أنطونيو تاياني إنه من “واجبنا” ككيان سياسي “المضي قدما” وذلك بعد وفاة مؤسس وزعيم الحزب، رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني صباح الاثنين.

وتعهد تاياني، الرجل الثاني في الحزب الذي تراجعت شعبيته كثيرا في السنوات الأخيرة ويعتبر القوة الثالثة في الائتلاف الحاكم، خلال تصريحات من العاصمة الامريكية واشنطن، “سنفعل ذلك من خلال إعادة إطلاق الرسالة السياسية التي لطالما أطلقها برلسكوني مرارا وتكرارا: سنعمل في مجتمع (فورتسا إيتاليا) ما علمنا إياه برلسكوني: الكفاح بأدوات السياسة من أجل خير إيطاليا، ولكن دائمًا مع خيار الحرية والمحبة للشعب الإيطالي”.

وقال تاياني إن وفاة سيلفيو برلسكوني “أحدثت ألما كبيرا لنا جميعًا. لقد كان صديقًا وأخًا أكبر لي”.