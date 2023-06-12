مدعي عام مدينة ميلانو يشارك “إنسانيا” أسرة برلسكوني الحداد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- أعرب مكتب المدعي العام في مدينة ميلانو عن “مشاركته الإنسانية” في الحداد مع أسرة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني الذي توفي صباح الاثنين.

ويعتبر مكتب الادعاء العام في المدينة، مسقط رأس برلسكوني، المكان الذي واجه فيه الأخير معظم الاتهامات، من التهرب الضريبي ومحاولة الرشوة إلى ممارسة الجنس مع قاصر، ولكنه وصف هذه الاتهامات بـ”المسيسة” من “القضاء المنتمي لليسار”.

وقال المدعي العام مارشيلو فيولا للصحفيين، بعد نبأ وفاة برلسكوني (86 عاما)، “أعتقد أنه يجب أن يسود الشعور بالمشاركة الإنسانية في حداد الأسرة”.