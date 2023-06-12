الإعلان عن زيارة قريبة لميلوني لواشنطن للقاء بايدن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن رئيسة الحكومة جورجا ميلوني “ستزور الولايات المتحدة قريبا”.

وأفاد تاياني، خلال مؤتمر صحفي مشترك الاثنين مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بواشنطن، بأن ميلوني ستجتمع خلال الزيارة المرتقبة مع الرئيس جو بايدن “لتعزيز الشراكة بشكل أكبر” بين البلدين.

ونظرا لوفاة زعيم حزب (فورتسا إيتاليا)سيلفيو برلسكوني، سيقطع تاياني، بوصفه المنسق الوطني للحزب، زيارته الحالية للولايات المتحدة ومن المقرر أن يعود إلى بلاده في وقت لاحق اليوم. وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية، خلال المؤتمر الصحفي “اليوم نشهد وقتا صعبا للغاية بالنسبة لي ولإيطاليا. أنا ممتن للوزير بلينكن على المرونة” حيث أن الاجتماع بينهما لم يكن محددا اليوم.