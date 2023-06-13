المفوضية الاوروبية: قرض بقيمة 100 مليون يورو لتسريع تعافي أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية انها قدمت ضمانا لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) من أجل تقديم قرض جديد بقيمة 100 مليون يورو إلى أوكرانيا “لتسريع عملية التعافي” يتم استغلاله في مشاريع مثل إصلاح البنية التحتية لبلديات أو في مجال الطاقة.

وحسب المذكرة الصادرة الثلاثاء في بروكسل، فإن الضمان هو أحد عناصر مبادرة الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا (EU4U) التي وافق عليها بنك الاستثمار الأوروبي في آذار/مارس 2023 والتي تشمل أيضًا الصندوق الأوروبي المخصص لأوكرانيا ومساعدة فنية بقيمة 100 مليون يورو وحزمة خدمات استشارية من موارد بنك الاستثمار الأوروبي الخاصة.

وفي هذا الصدد، قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: “إن الاتحاد الأوروبي يكثف دعمه لتلبية احتياجات التعافي السريع في أوكرانيا” فـ”بالإضافة إلى مليار يورو لدعم القطاعات الحيوية، يسمح الضمان المقدم من الاتحاد الأوروبي المتفق عليه لبنك الاستثمار الأوروبي بإقراض أوكرانيا 100 مليون يورو إضافية بشروط مواتية للغاية”.

وأردفت رئيسة الجهاز التنفيذي الاوروبي “نحن مصممون على إعادة الحياة إلى جميع المجتمعات في أوكرانيا التي تعاني من العدوان الروسي”.