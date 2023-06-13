البابا: عمال كثيرون يُعاملون بشكل لا إنساني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ ندد البابا فرنسيس بحقيقة تعرض عدد كبير جدًا من العمال غير المستقرين لمعاملة “غير إنسانية”.

وفي رسالته لمناسبة اليوم العالمي للفقر الصادرة اليوم، تأمل البابا بـ”الاضطراب الأخلاقي الذي يميز عالم العمل”، مسلطاً الضوء على “المعاملة اللاإنسانية التي يخضع لها كثير من العمال والعاملات، الأجر غير المتكافئ عن العمل المنجز، آفة عدم الاستقرار”، فضلا عن “عدد كبير جدًا من ضحايا الحوادث، التي غالبًا ما تسببها عقلية تفضل الربح الفوري على حساب السلامة”.

وقال البابا، إن “هذه القائمة المأساوية حقا، تفسر في حد ذاتها بشكل جزئي فقط حالات الفقر التي تشكل مجرد جانب من حياتنا اليومية، ولا يسعني تجاهل أحد أشكال القلق على وجه الخصوص، ذلك الذي يزداد وضوحًا كل يوم ويؤثر على عالم الشباب”.

وتساءل فرنسيس: “كم من الأرواح المحبطة، بل وحالات الانتحار بين الشباب أيضاً جرّاء الانخداع بثقافة سائدة تجعلهم يشعرون بأن دورهم غير حاسم، أو أنهم فاشلين”. واختتم بالدعوة إلى “مساعدة الشباب للرد على هذه التحريضات المؤذية، وليتمكن الجميع من إيجاد الطريق إلى الأمام لاكتساب هوية قوية وكريمة”.