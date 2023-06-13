بروكسل تستضيف وزاري “دعم مستقبل سورية والمنطقة” منتصف الشهر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- يستضيف الاتحاد الأوروبي مؤتمر بروكسل الوزاري السابع حول (دعم مستقبل سورية والمنطقة) يومي 14- 15 من شهر حزيران/يونيو الجاري.

وأشارت مذكرة للمفوضية الأوروبية إلى أن مؤتمرات بروكسل تسعى إلى “تحقيق هدف مزدوج” يكمن أولا “في حشد المساعدات الإنسانية والمالية للشعب السوري”، بمن فيهم “أولئك الذين يعيشون في سورية وكذلك في البلدان المجاورة والمجتمعات المضيفة في المنطقة الأوسع”، وثانيا “حشد المجتمع الدولي لدعم خطة شاملة وحل سياسي موثوق للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015”.

وستلي الكلمة الافتتاحية للممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، جوزيب بوريل، بيانات من الدول التي تستضيف العدد الاكبر من اللاجئين السوريين في المنطقة.

وسيعقد وزراء الخارجية بعد ذلك نقاشًا سياسيًا حول جوانب متعددة للأزمة السورية وسيتم الإعلان عن تعهدات التمويل.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد جدد رفضه التطبيع مع النظام السوري ما لم ينخرط في حل سياسي “حقيقي” داخلي للأزمة، وذلك بعد موافقة الجامعة العربية على عودة دمشق لشغل مقعدها.