إيطاليا: تدويل الشركات أولوية لسياسية الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت إيطاليا على لسان وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، أن “تدويل الشركات يندرج بين أولويات سياسة الحكومة، ضمن الأهداف المتمثلة بحضور أكبر عالمياً، تعزيز سلاسل الإنتاج الوطنية المتميزة بـ360 درجة، وزيادة جذب بلادنا للاستثمارات، تدفقات السياح والمواهب الجديدة”.

وقال نائب رئيس الوزراء في رسالة بعثها للمشاركين باجتماع منظمة (مانيجريتاليا) الملتئم في روما الثلاثاء، إن “وزارة الخارجية، بدعم من شبكتها للسفارات والقنصليات ومكاتب التجارة الخارجية، في طليعة لتنفيذ استراتيجية الترويج المتكاملة هذه، وتزويد الشركات الإيطالية بأدوات متعددة لمواجهة التحديات العالمية بشكل أفضل”.

وأشار إلى أن “جل تركيز الحكومة ووزارة الخارجية لا يتمثل فقط بالرغبة في تحسين القدرة التنافسية، تعزيز الواردات وصادرات شركاتنا، بل كذلك بهدف تعزيز رأس المال البشري، التلاحم الاجتماعي والارتباط الوثيق مع الأقاليم، وجميع المكونات التي كانت دائمًا تميز النموذج الإيطالي في ممارسة الأعمال”.

ولفت وزير الخارجية إلى أنه “من هذا المنظور، تصبح شخصية المدير، بما يحمل من ثروة المهارات والقدرة على تحفيز أفضل لطاقات نظامنا الاقتصادي، عنصراً محورياً لتحقيق تعزيز دولي للتميز الإيطالي، يكون فعالاً ومتماشياً مع الاحتياجات الحقيقية لشركاتنا”.