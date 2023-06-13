الفاتيكان يؤكد: نقاهة البابا تسير بشكل جيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد الفاتيكان أن البابا فرنسيس “استراح جيدًا أثناء الليل” وأن فحوصات تحليل كيمياء الدم التي خضع لها كانت “طبيعية” وإنه يواصل “العلاج الطبيعي للجهاز التنفسي”.

وأشار المتحدث باسم الكرسي الرسولي، ماتيو بروني اليوم الثلاثاء إلى أن “الصباح كان مخصصا لأنشطة العمل بالتناوب مع قراءة نصوص. وذهب قبل الغداء إلى الكنيسة الصغيرة في الشقة الخاصة حيث اختلى للصلاة وتناول القربان المقدس”.

وكان الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية للبابا في مستشفى جيميللي بالعاصمة روما الأربعاء الماضي، قد أكد في وقت سابق أن “مرحلة النقاهة تسير بشكل جيد جدا”.